Giustizia - Bonafede : in settimana pronta riforma processo civile : Roma, 26 nov., askanews, - La riforma del processo civile 'sarà online a fine settimana '. Lo annuncia in un'intervista a 'Repubblica', il ministro della Giustizia , Alfonso Bonafede 'Prevede un ...

Giustizia : Bonafede - ci sono tanti settori che non devono avere colore politico : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "Ci sono tanti settori della Giustizia che non possono e non devono avere colore politico, in cui le istituzioni devono viaggiare compatte". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a Palermo per la firma del protocollo sui lavori di pubblica utilità p