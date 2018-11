Giuliana Calandra | morta a 82 anni la star di ' Profondo rosso'

È mancata l’attrice Giuliana Calandra : è stata Amanda Righetti in Profondo rosso : È morta a 82 anni l’attrice cinematografica (e non solo) Giuliana Calandra, lo hanno annunciato i suoi familiari. La sua interpretazione più iconica probabilmente è quella della scrittrice Amanda Righetti in Profondo rosso, il primo capolavoro di Dario Argento, il maestro italiano del brivido e della tensione. I funerali dell’attrice saranno celebrati martedì 27 novembre presso la Chiesa degli Artisti situata in piazza del Popolo a ...