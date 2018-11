GIULIA SALEMI L' influencer persiana a Francesco Monte | ' a 18 anni ero innamorata di te'

Naike Rivelli a Barbara D'Urso : «Prima critichi GIULIA SALEMI - poi mostri l'intimo in diretta» : È polemica aperta fra Naike Rivelli , la bella figlia di Ornella Muti, e Barbara D'Urso . Nel corso di 'Domenica Live', quest'ultima ha involontariamente mostrato per alcuni secondi la biancheria ...

GIULIA Salemi/ La doccia bollente con Francesco Monte ed i baci alla luce del sole - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Salemi non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip - impensabile confessione omosex di Francesco Monte : GIULIA SALEMI di sasso : Piccoli segnali di apertura mentale da parte di Francesco Monte al Grande Fratello Vip . Dopo le sparate sulle donne che non dovrebbero viaggiare da sole e altre 'amenità' sui generis, il quasi-...

GIULIA SALEMI/ La doccia piccante con Francesco Monte crea scalpore - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e GIULIA SALEMI : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

Grande Fratello Vip : doccia bollente tra Francesco Monte e GIULIA Salemi : Ormai tra Francesco Monte e Giulia Salemi è scoppiata la passione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati andare ad una doccia bollente che ha infiammato il mondo del web. La travagliata storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte La travagliata love story tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex concorrente di Uomini e Donne (e di svariati programmi televisivi) Francesco Monte sembra procedere a gonfie vele. I ...

Grande Fratello Vip - doccia “bollente” tra GIULIA SALEMI e Francesco Monte : lui prima la insapona e poi le schiaffeggia il lato B : È stata una doccia davvero “bollente” quella fatta insieme da Giulia Salemi e Francesco Monte nella “caverna” del Grande Fratello Vip. A scaldare la situazione non è stata solo la temperatura dell’acqua: se all’inizio infatti i due si tenevano a distanza, facendo a turno per il getto, quando è arrivato il momento di insaponarsi l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne non si è più trattenuto e si ...

Grande Fratello Vip 3 - GIULIA SALEMI discute con Andrea Mainardi e viene "redarguita" da Francesco Monte : Giulia Salemi e Francesco Monte, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, indovinate un po', hanno nuovamente discusso.In quest'occasione, la "colpa" è di Andrea Mainardi, il cuoco lanciato da La prova del cuoco, con cui è praticamente impossibile litigare, visto il carattere positivo e solare. Giulia Salemi, però, è riuscita in quest'impresa.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Giulia Salemi discute con Andrea Mainardi ...

Francesco Monte rimprovera GIULIA SALEMI per la lite con Mainardi : Andrea Mainardi e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip Al Grande Fratello Vip 3 si è consumata nelle ultime ore una lite tra Giulia Salemi e Andrea Mainardi che ha dato molto fastidio a Francesco Monte, tanto che alla fine l’ha pure rimproverata. Tutto è iniziato a causa di una battuta scherzosa dello chef, il quale, dopo che lei aveva preso del cibo solo per Walter Nudo affermando di aver pensato solo a lui, aveva chiesto alla ...

Grande Fratello Vip. GIULIA SALEMI in costume : l’inquadratura in piscina mostra tutto : Al Grande Fratello Vip è la volta delle sfide in coppia. Giulia Salemi e lo chef Andrea Mainardi si sono scontrati contro la coppia formata dall’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei famosi Francesco Monte e una delle gemelle del duo ”le Donatella”, Giulia Provvedi. I quattro hanno partecipato a quella che il Grande Fratello Vip chiama ”La caccia al tesoro”, una vera e propria caccia al ...

Francesco Monte innamorato di GIULIA Salemi? La confessione : Francesco Monte confessa di sentire qualcosa per Giulia Salemi La lontananza ha fatto bene a Francesco Monte e Giulia Salemi. La scorsa settimana il Grande Fratello Vip ha deciso di dividere i concorrenti in due gruppi. La permanenza in caverna, lontano da Giulia, ha permesso a Monte di far chiarezza nei suoi sentimenti. Se fino a pochi giorni fa il tronista continuava a sottolineare di essere emotivamente libero, in queste ore le cose sono ...