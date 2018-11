Giornata di fuoco per le italiane in Champions League | quote tutte da giocare con William

calcioweb.eu

Giornata di fuoco per le italiane in #ChampionsLeague: quote tutte da giocare con #WilliamHill

(Di martedì 27 novembre 2018) Le prossime partite del torneo sono decisive per stabilire le sorti dei club in ottica qualificazione.le rappresentanti della Serie A giocheranno con il coltello tra i denti per ottenere punti indispensabili per posizionarsi nella top 2 dei rispettivi gruppi. Si comincia martedì con la Roma, che ospita i campioni in carica del Real Madrid: in palio c’è il primo posto del gruppo G. Entrambe le compagini vivono un periodo negativo nei rispettivi campionati: Solari, nuovo tecnico dei Blancos, non è ancora riuscito a dare la scossa alla squadra e nell’ultimo turno ha subito una sconfitta sonora contro l’Eibar. Dal canto suo Di Francesco, dopo l’ennesimo passo falso in Serie A, cerca una vittoria per rilanciarsi. La squadra spagnola ha vinto gli ultimi tre incontri con la formazione romana:Hill, il più autorevole bookmaker britannico, quota il trionfo dei Merengues a ...