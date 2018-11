Giorgia nel Duomo di Milano | in concerto per beneficenza video

Nella classifica FIMI del 23 novembre Salmo - Giorgia ed Emma in vetta - i Maneskin vincono tra i singoli : Nella classifica FIMI del 23 novembre tante new entry, ma il podio non è occupato solo dai nuovi album. Al primo posto troviamo ancora Salmo per la seconda settimana con il suo album “Playlist”; seconda sul podio Giorgia con il disco di cover “Pop Heart”, anticipato dal singolo “Le tasche piene di sassi”; terza in classifica c’è Emma con il suo nuovo album “Essere Qui-Boom Edition”, con il quale ha voluto dare una nuova vita al disco "Essere ...

Giorgia Meloni umilia il ministro Danilo Toninelli : 'Eccolo' - umiliante sfottò : 'Con Baby Toninelli'. Così Giorgia Meloni prende in giro il ministro grillino. Giorgia mostra un bambolotto pelato con la faccia imbronciata e il pugno chiuso, proprio come Toninelli quando ha ...

Governo - al Senato Giorgia Meloni corre in aiuto della maggioranza : è entrata nel governo? : Il decreto Genova affondato dal dissenso interno al M5s è stato salvato dalla destra. I numeri della maggioranza giallo-verde a Palazzo Madama sono infatti risicati , solo 7 Senatori di scarto, e se ...

Giorgia Meloni - il retroscena di Vespa sull'ingresso nel governo : 'Esclusi per non far soffrire Berlusconi' : Poche ore prima che nascesse il governo di Giuseppe Conte con il sostegno di Lega e Movimento Cinque Stelle, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono stati vicinissimi a far parte della squadra. Come ...

Biglietti per Giorgia in tour nel 2019 - al via la prevendita su TicketOne : I Biglietti per Giorgia, in concerto nel 2019, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati di tutta la penisola. L'artista sarà in tour il prossimo anno per presentare l'album di cover Pop Heart, atteso per il prossimo venerdì 16 novembre con Sony Music. Al suo interno una serie di cover della tradizione musicale riarrangiate e ricantate da Giorgia, una delle voci più interessanti del panorama ...

Giorgia in tour nel 2019 : biglietti in prevendita per i concerti da Ancona ad Acireale : Giorgia in tour nel 2019, per una serie di concerti nei palazzetti dello sport della penisola. L’annuncio è di oggi: con il nuovo album di cover, Pop heart, Giorgia sarà in concerto in tutta Italia per presentare le cover da lei interpretate insieme ai successi del suo repertorio che hanno trovato posto nei dischi di inediti rilasciati negli scorsi anni. I biglietti per Giorgia in tour nel 2019 saranno disponibili in prevendita dalle ore ...

«Le tasche piene di sassi» : il video di Giorgia (nel segno di Jovanotti) : Giorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoGiorgia in concertoLa solitudine fa paura, brucia lenta e inesorabile in una stanza vuota, dalle pareti lattiginose. È qui che Giorgia parte per regalare la sua versione de Le tasche piene di sassi, brano di Jovanotti del 2011 e riadattato dalla cantante con un arrangiamento nuovo, che aggiunge sfumature inaspettate. Merito del ...

Un hotel nel video di Le tasche piene di sassi di Giorgia - torna Filippo Nigro dopo Gocce di memoria : Il video di Le tasche piene di sassi di Giorgia arriva a qualche settimana dal rilascio del brano per le radio, quello che ha anticipato l'arrivo di Pop Heart atteso per il 16 novembre e del quale è già nota la tracklist. Il primo singolo ha quindi il suo video ufficiale nel quale compare anche Filippo Nigro, che già aveva partecipato alla clip di Gocce di memoria, tema principale del film La finestra di fronte. Disponibile in radio da ...

Dramma in strada - auto con 5 giovani finisce nel canale : Giorgia muore annegata a 19 anni : L'auto su cui viaggiava la vittima ha sbandato all'altezza di una curva, si è ribalta ed è finita in un canale a bordo gareggiata. I quattro amici sono riusciti ad uscire in tempo dall'abitacolo e a salvarsi ma la 19enne non ce l'ha fatta ed è morta annegata. Per i soccorsi è stato necessario l'intervento si un'autogru di un mezzo fluviale e dei sommozzatori dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Auto nel canale a Casalino : Giorgia Bianco morta a 19 anni : In un drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica a Casalino è morta Giorgia Bianco di 19 anni. L’impatto

Elisa e Giorgia in Gli ostacoli del cuore nell’album Pop Heart : tutti i dettagli sulla nuova collaborazione : “Pop Heart” è il nuovo album di Giorgia che uscirà il 16 novembre su tutte le piattaforme streaming e digitali e nei punti vendita. Si tratta di un album di cover di brani altrui che l’artista ha voluto reinterpretare, e sta svelando da un po’ di tempo le tracce contenute nel disco. Il primo singolo estratto da “Pop Heart” è stato Le tasche piene di sassi del collega Jovanotti, in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su ...

Buenos Aires 2018 - fantastico tris d'oro per Giorgia Villa nella ginnastica artistica : La Regina della ginnastica artistica ai Giochi giovanili di Buenos Aires 2018 si chiama Giorgia Villa. L'azzurra, infatti, ha aggiunto alla sua collezione personale il terzo oro olimpico, dopo quelli ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Giorgia Villa per chiudere in bellezza - Nobilio-Romano per la vittoria nel golf. C’è Chiara Pellacani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 13 ottobre. Trionfo per Giacomo Casadei nell'equitazione! Giorgia Villa insegue un ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , sabato 13 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...