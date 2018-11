Giappone | il Vissel Kobe subisce il pareggio al 104′ e Podolski impazzisce | le immagini

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) La spettacolare partita di J-League tra Shizimu esi è chiusa sul 3-3 con i padroni di casa che hanno rimontato un doppio svantaggio. Decisiva l’espulsione di Fujita a sette minuti dalla fine: infatti lo Shizimu si è riversato in attacco e ha prima accorciato all’87’ per poi pareggiare, al termine di un recupero mostre, al 104′ con il portiere Rokutan. Ilbeffa per ilha scatenato le ire dei calciatori con il subentrato Wellington espulso per doppia ammonizione (fallo e reazione) eletteralmente impazzito: il tedesco si è lasciato andare ad una scazzottata con gli avversari, ma non ha ricevuto alcuna sanzione dall’arbitro. Nel frattempo Iniesta cercava di riportare la calma tra i compagni senza ottenere risultati apprezzabili. In ogni caso, il punto conquistato dalvale la salvezza a una giornata dal ...