Gianluca Vialli | la confessione sulla sua malattia | ' Un maglione sotto la camicia per

Gianluca Vialli : 'Ho il cancro. Oggi sto bene - ma non so ancora come finirà la partita' : Gianluca Vialli, l'ex campione della Juventus e della nazionale, parla per la prima volta della sua malattia: 'Oggi sto bene ma ancora non so come finirà la partita' . Il popolare commentatore ...

La confessione di Gianluca Vialli : 'Ho il cancro non so come andrà a finire' - Ultime Notizie Flash : La confessione di Gianluca Vialli: 'Ho il cancro non so come andrà a finire'. L'ex calciatore ha scritto un libro per dare una speranza a chi lotta contro il male

Gianluca Vialli ha raccontato della sua lotta contro il cancro : "L’ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa. Sapevo che era duro e difficile doverlo dire agli altri, alla mia famiglia. Non vorresti mai far soffrire le persone che ti vogliono bene: i miei genitori, i miei fratelli e mia sorella, mia moglie Cathryn, le nostre bambine Olivia e Sofia. E ti prende come un senso di vergogna, come se quel che ti è successo ...

Gianluca Vialli shock : “vi svelo la mia battaglia contro il cancro” : Un racconto shock quello dell’ex attaccante della Juventus Gianluca Vialli che scuote tutto il mondo del calcio, l’ex allenatore del Chelsea pubblicherà martedì il suo libro “Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili” ed adesso in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ svela alcuni particolari sulla malattia: “ne avrei fatto volentieri a meno. Ma non è stato possibile. E allora l’ho ...

Gianluca Vialli - ex calciatore - racconta per la prima volta di avere avuto il cancro : Nel suo nuovo libro racconta 98 storie (più una) per aiutare le persone ad affrontare le sfide della vita. Da ex calciatore Gianluca Vialli - classe 1964 e un passato con la maglia della Cremonese, della Sampdoria e della Juventus - ne ha affrontate tante, ma quella più grande gli si è presentata all'improvviso quando aveva smesso di giocare. Come racconta in un'intervista al Corriere della Sera quella battaglia ha dovuto ...

La confessione di Gianluca Vialli : "Ho avuto un tumore" : "Ne avrei fatto volentieri a meno. Ma non è stato possibile. E allora l"ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa". Gianluca Vialli, in una intervista al Corriere, racconta di aver avuto un cancro. "Sapevo che era duro e difficile doverlo dire agli altri, alla mia famiglia. Non vorresti mai far soffrire le persone che ti vogliono bene: i miei genitori, i miei fratelli e ...