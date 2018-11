GF Vip | Silvia Provvedi ha un crollo | Mi sono sentita sbagliata per tanto

Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip 2018 e terzo finalista : Walter Nudo si unirà a Silvia Provvedi e Francesco Monte? : Grande Fratello Vip 2018 torna in onda anche oggi, 26 novembre, segnando l'inizio della corsa finale verso l'ultima puntata prevista per il 10 dicembre prossimo. Il reality show di Canale 5 è pronto ad andare incontro al gran finale e alla proclamazione del terzo vincitore della categoria vip ma, intanto, gli ascolti non migliorano e questa edizione è sicuramente destinata ad essere ricordata come quella flop. Secondo le ultime anticipazioni ...

Gf Vip : Monte starebbe recitando una parte - Silvia in lacrime : 'Non voglio più stare male' : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le ultime novità si soffermano su Francesco Monte e Silvia Provvedi, i due gieffini che si sono già guadagnati la finale. Se l'attore tarantino è stato criticato da Alessandro Cecchi Paone di stare recitando una parte all'interno del programma, la cantante de Le Donatella è scoppiata in lacrime in quanto temeva il giudizio dei ...

Silvia Provvedi in difficoltà : lo sfogo con la sorella al GF Vip : Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi alla sorella: “Mi sentivo sbagliata” Ore complicate queste per Silvia Provvedi nella casa più spiata dagli italiani. Difatti la giovane cocnorrente del GF Vip, parlando a tu per tu con la sorella Giulia Provvedi, è scoppiata in un lungo pianto. Il motivo? La ragazza ha iniziato a ripensare al suo recente passato. E a tal proposito si è sfogata amaramente con la sorella, asserendo schiettamente: ...

Grande Fratello Vip - undicesima puntata : fuori Cattaneo - Silvia Provvedi finalista : Canale 5 ha trasmesso ieri, lunedì 19 novembre, l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini giunto alla sua terza edizione. Dopo le voci degli ultimi giorni, secondo le quali il programma avrebbe chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti, i conduttori hanno tenuto a precisare che non ci sarà alcuna variazione rispetto al calendario iniziale e che la finalissima andrà in onda il 10 ...

