GF Vip | Lory Del Santo è falsa? La Provvedi sbotta in diretta

Grande Fratello Vip - scoppia la lite in diretta. Silvia Provvedi contro Lory Del Santo : «Sei ipocrita» : Lory Del Santo contro tutti. Inizia la puntata e, come anticipato da Leggo.it , scoppia subito il caso Lory Del Santo. L'attrice durante un confessionale aveva sottolineato come la storia d'amore tra ...

Lory Del Santo ha mentito al Gf Vip 2018 per paura? Il confessionale fa discutere : Gf Vip 2018, l’opinione di Eva Henger sulle strategie dei concorrenti Una grintosissima Eva Henger è stata intervistata da una solare Emanuela Gentilin durante l’ultima puntata di Ultime dalla casa mandata in onda. Lo scambio di battute è stato interessante: la Henger come al solito non si è trattenuta dicendo la sua anche andando contro […] L'articolo Lory Del Santo ha mentito al Gf Vip 2018 per paura? Il confessionale fa ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 13MA PUNTATA/ Finalista - eliminato e diretta : Lory Del Santo preoccupata - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, tredicesima PUNTATA: Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo al televoto. Sorprese e lacrime per i Vip

Grande Fratello Vip : Lory ha paura di affrontare la realtà - coccole tra Sala e Benedetta : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi che tornerà stasera con una nuova imperdibile puntata su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa di Cinecittà si soffermano su Lory Del Santo e Stefano. Se la soubrette ha rivelato ai compagni la sua più Grande paura, ovvero quella di affrontare il dolore in solitudine, mentre il modello è apparso sempre più vicino a Benedetta Mazza nel ...

Lory Del Santo spaventata al GF Vip : “Mi fa paura…” : Grande Fratello Vip: Lory Del Santo ha paura di affrontare la realtà A due mesi dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo comincia a sentire molto vicina la puntata finale. La terza (terribile) edizione del reality più spiato dagli italiani chiuderà i battenti lunedì 10 dicembre. Ora che la finalissima è alle porte, la showgirl sta iniziando a pensare a cosa la aspetta fuori, ammettendo di voler rimanere tra le mura di ...

Lory Del Santo e Francesco Monte in lacrime al Gf Vip : un bellissimo gesto : Gf Vip, Francesco e Lory non trattengono l’emozione Tra Francesco Monte e Lory Del Santo è nata un’amicizia stupenda. Si confidano spesso e si lasciano andare a lunghi abbracci quando attraversano dei momenti non proprio facili. Lory è entrata nel cuore di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che si sono innamorati di lei […] L'articolo Lory Del Santo e Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: un bellissimo gesto proviene ...

Lory Del Santo : alla gogna al GF Vip 3 - la Casa sul piede di guerra : Lory Del Santo ha dato la possibilità al resto del gruppo di darle addosso. Durante la diretta di oggi del GF Vip 3 sono stati mostrati alcuni spezzoni con il pensiero dei concorrenti su Stefano Sala e Benedetta Mazza. Fra questi anche una parte di un confessionale di Lory Del Santo, che ha sottolineato come il flirt abbia permesso al modello di emergere. Nulla di strano o falso: peccato che il gruppo abbia reagito in modo diverso. Lory Del ...

Ivan Cattaneo eliminato dal GF Vip 3 - perde lo scontro contro Lory Del Santo : Ivan Cattaneo e Lory Del Santo si sono sottoposti al televoto del GF Vip 3 del 19 novembre. Una sfida che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, dividendo i fan di entrambi. Lo scontro è terminato: i telespettatori avrebbero preferito che entrambi rimanessero nella Casa. Purtroppo le nomination della scorsa settimana hanno messo a confronto due dei concorrenti più amati del GF Vip 3. “Lory è la donna che non ho mai avuto“, ha ...

Grande Fratello Vip 2018/ Diretta - eliminati e finalista : Lory Del Santo chiarisce con Jane - 19 novembre - - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, undicesima puntata. Ivan Cattaneo o Lory Del Santo chi sarà eliminato? Confronti e dichiarazioni prima dell'inizio

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo chiarisce con Jane Alexander : Lory Del Santo e Jane Alexander si confrontano al GF Vip Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. E in questa puntata si saprà chi tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo dovrà per sempre abbandonare la casa più spiata dagli italiani. Difatti, come molti sapranno bene, i due concorrenti sono finiti settimana scorsa in nomination. E in base ai sondaggi circolati on line in queste ultime ore pare che il favorito ...