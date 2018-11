GF Vip 3 televoto flash | Andrea | Mazza e Provvedi

ilnotiziangolo

: #GFVip: Iacchetti dà del «super raccomandato» a Francesco Monte. E lui va in finale senza passare dal televoto - davidemaggio : #GFVip: Iacchetti dà del «super raccomandato» a Francesco Monte. E lui va in finale senza passare dal televoto - morganbarraco : #GFVip 3 televoto flash: Andrea, Mazza e Provvedi - RdTStyle : @realvarriale @MrAncelotti @sscnapoli E se il rigorino lo parava Sorrentino !? Metti il cappottino...fa freddino...… -

(Di martedì 27 novembre 2018) GF Vip 3– Il 26 novembre si accendono di nuovo le luci sulla Casa più spiata d’Italia. Solo pochi minuti di tempo per poter decidere chi eliminare al volo.Mainardi, Benedettae Giuliasi sono offerti volontari per la nomination più veloce della serata. Seguirà quindi una doppia eliminazione, in seguito alla prima uscita del GF Vip 3 di oggi: Martina Hamdy.Seconda eliminazione del GF Vip 3: tre in sfida, chi uscirà? Il pubblico ha finalmente la possibilità di vendicarsi di Benedettae di procedere con l’eliminazione in via diretta. Non è proprio giornata per la showgirl, che poco prima aveva vissuto un botta e risposta con Eleonora Giorgi. Stefano Sala ha provato a frenare la showgirl, che alla fine ha vinto un posto in nomination. Si è opposta a lungo Benedetta, per paura che il modello potesse non superare il secondo ...