Gf Vip 3 | Stefano Sala e Benedetta Mazza | urla fuori dalla casa per il modello

Stefano e Benedetta - coccole nella notte al Gf Vip ma delle urla li allontanano : Grande Fratello Vip, Benedetta e Stefano sempre più complici Ormai Benedetta Mazza e Stefano Sala sono inseparabili. E menomale che sarebbero dovuti restare lontani! Proprio pochi giorni fa, la ragazza aveva deciso di concentrarsi solo su sé stessa, visto che Stefano ha un fidanzata fuori dalla Casa del Gf Vip 2018 che l’aspetta. Ma questa […] L'articolo Stefano e Benedetta, coccole nella notte al Gf Vip ma delle urla li allontanano ...

Gf Vip – Il clamoroso segreto di Stefano Sala : lui flirta con Benedetta - ma la fidanzata Dasha sarebbe incinta : Stefano Sala, concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe diventare nuovamente papà: l’indiscrezione clamorosa trapelata in queste ore Stefano Sala potrebbe diventare presto di nuovo papà. Dopo la prima figlia, avuta dalla modella Dayane Mello, l’indossatore italiano, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, potrebbe aspettare un bambino dalla fidanzata Dasha Dereviankina. Secondo Alberto Dandolo, giornalista del ...

GFVip : Francesco Monte è il secondo finalista! Martina Hamdy - Walter Nudo e Stefano Sala nominati! : Benedetta Mazza e Silvia Provvedi decidono di candidare alla nomination Walter Nudo. La terza prova vede confrontarsi la coppia composta da Lory Del Santo e Andrea Mainardi contro la coppia formata da Stefano Sala... L'articolo GFVIP: Francesco Monte è il secondo finalista! Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala nominati! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Video - un messaggio speciale per Stefano Sala - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, Video: discorsi di ringraziamento in caverna. Francesco Monte emozionato, Lory Del Santo non trattiene le lacrime.

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander eliminata dalla casa. Martina - Walter e Stefano in nomination; Monte secondo finalista : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane...

GF Vip 3 nomination 22 novembre : Martina - Walter e Stefano : GF Vip 3 nomination 22 novembre – La nuova puntata del reality non è andata forse come previsto, soprattutto agli occhi di tutti quei telespettatori che non avrebbero voluto in finale certi concorrenti. Con un giro di squadre, giochi e voli carpiati, finalmente conosciamo i nomi di chi invece dovrà andare al televoto: Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo. Le nomination del GF Vip 3 sono state affrontate senza alcuna votazione, ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala ha scelto tra Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha : Stefano Sala ha finalmente fatto chiarezza dentro di sé e, complice anche la divisione in due gruppi che lo sta tenendo lontano da Benedetta Mazza (l’uno in caverna l’altra in casa) il modello concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ha capito che l’unica donna che vuole è la sua fidanzata Dasha Dereviankina. Interrogato da Giulia Provvedi che gli chiede: “Ma tu la ami come prima?”, Stefano risponde “Certo, ...

