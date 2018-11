George Weah | il “Sole dell’Africa” magistralmente raccontato da Giuseppe Lombardo

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) Riuscire a raccontare in 191 pagine di un libro la straordinaria storia calcistica dinon sarebbe semplice per nessuno: l’unico Pallone d’Oro africano della storia protagonista di una carriera entusiasmante tra le big del calcio Europeo dal 1988 al 2001 con le maglie di Monaco, Paris Saint-Germain, Milan, Chelsea, Manchester City e Olympique Marsiglia, oggi è il Presidente della Liberia, primo calciatore della storia a diventare Capo di Stato. E raccontare la sua entusiasmante scalata politica sarebbe certamente ancor più complesso. Ebbene il giornalistaè riuscito nella titanica impresa di racchiudere nel suo libro “, il Sole dell’Africa” entrambi i percorsi di vita, di calcio e di politica di “King” in un unico volume dalla narrativa scorrevole, semplice, sferzante.L’autore del ...