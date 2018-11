General Motors pronta alla chiusura di cinque stabilimenti

General Motors - In Nord America chiude cinque fabbriche : La General Motors vara il suo primo piano di ristrutturazione da quando è uscita nel 2009 dall'amministrazione controllata regolata dal Chapter 11 della Legge Fallimentare statunitense. Il gruppo ha infatti deciso di tagliare più di 8 mila posti di lavoro, di chiudere già nel 2019 cinque fabbriche di auto e motori e di tagliare la produzione di diversi modelli.Un piano lacrime e sangue. Il gruppo guidato da Mary Barra ha legato le sue decisioni ...

General Motors taglia del 15% la forza lavoro - in chiusura 5 impianti - : L'azienda ridurrà i propri dipendenti, tagliando 14.700 posti. Cinque location produttive potrebbero essere dismesse entro la fine del prossimo anno

General Motors chiude cinque stabilimenti e taglia oltre 14 mila lavoratori : "Assumiamo queste decisioni mentre l'economia è forte, l'industria sta cambiando molto rapidamente e vogliamo assicurarci di essere ben posizionati", ha concluso. Gli investitori accolgono ...

New York : in acquisto General Motors : Prepotente rialzo per General Motors , che mostra una salita bruciante del 6,18% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

General Motors chiude sette stabilimenti e taglia del 15% la forza lavoro : General Motors ridurrà la propria forza lavoro in nord America del 15%, tagliando di fatto 14.700 posti. Gm potrebbe anche chiudere cinque impianti in Nord America entro la fine del prossimo anno. Quattro stabilimenti negli Stati Uniti e uno in Canada potrebbero essere chiusi alla fine del 2019 nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo con i sindacati per allocare maggiore lavoro in questi impianti.Probabile che la decisione assunta ...

General Motors taglierà quasi 15mila posti di lavoro nel Nord America : L’azienda automobilistica General Motors ha annunciato oggi il suo nuovo piano industriale per il 2019, che prevederà il taglio di 14.700 posti di lavoro, tra operai e dirigenti, negli Stati Uniti e nel Canada: è il 15 per cento di

General Motors taglia 14.700 posti di lavoro : verso la chiusura di 7 stabilimenti : Tentativo di risparmiare 6 miliardi di dollari di costi per rispondere meglio alle esigenze del mercato e all'impatto della guerra commerciale globale...

General Motors : Taxi robot in strada dal prossimo anno : Recentmente, il Dipartimento dei Veicoli a motore della California (DMV) ha rilasciato il primo permesso statale per testare auto senza conducente su strade pubbliche. Il 1 Novembre, alla conferenza DealBook del New York Times a New York, l’amministratore leggi di più...

General Motors batte le attese - outlook positivo : Rialzo per General Motors , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,21%, grazie alla trimestrale. Il colosso automobilistico ha registrato un utile trimestrale ...

Honda insieme a General Motors nella guida autonoma : Honda Motor investirà 2,75 miliardi di dollari per l'acquisto di una quota del 5,7 per cento in Cruise. Lo ha fatto sapere la stessa Honda annunciando che collaborerà con General Motors per lo ...

Guida autonoma - Honda si allea con General Motors : La Honda ha siglato un accordo per unire le forze con la General Motors per sviluppare le tecnologie per la Guida autonoma. L'alleanza prevede, in particolare, che la Casa nipponica investa 2,75 miliardi di dollari nella Cruise, la divisione per i veicoli senza conducente del gruppo statunitense che ha recentemente visto l'ingresso nel capitale di un'altra grande realtà giapponese, il colosso dell'high-tech Softbank.Honda avrà il 5,7% di Cruise. ...