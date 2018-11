Gattuso vs Salvini | “Se ha tempo di pensare al calcio | siamo messi male Tanti problemi

Gattuso : «Salvini? Pensi alla politica invece di parlare di calcio» [VIDEO] : L'allenatore dei rossoneri ha replicato così alle critiche del vicepremier al termine di Lazio-Milan L'articolo Gattuso: «Salvini? Pensi alla politica invece di parlare di calcio» [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - durissimo botta e risposta Gattuso-Salvini : l’allenatore rossonero zittisce il vicepremier : L’allenatore del Milan non le ha mandate a dire a Salvini, presente in tribuna all’Olimpico per assistere al match tra i rossoneri e la Lazio Gennaro Gattuso non è un tipo che le manda a dire, lo ha capito anche Matteo Salvini. Il vicepremier si è visto rispondere per le rime dall’allenatore rossonero, seccato dai commenti al proprio operato rilasciati dal leader della Lega subito dopo il pari tra Lazio e Milan. Presente ...

