Gattuso contro Salvini i social | La sinistra riparta da Che Ringhio

Milan - Salvini contro-replica a Gattuso : “ho parlato da tifoso - con qualche cambio sarebbe finita diversamente” : Il ministro dell’Interno ha risposto a Gattuso, facendo chiarezza dopo il botta e risposta avvenuto ieri dopo Lazio-Milan Prima la stilettata di Salvini, poi la risposta piccata di Gennaro Gattuso, infastidito dall’uscita pubblica del ministro dell’Interno. finita qui, neanche per sogno, perché il leader della Lega ha voluto contro-replicare all’allenatore del Milan, provando a spiegare le proprie parole nel corso ...

Calciomercato Milan - ecco il difensore per Gattuso ed incontro con Raiola : Calciomercato Milan – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan ha dovuto fare i conti con la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Juventus, si è interrotta la striscia di risultati positivi. La pausa è servita al club rossonero per ricaricare le batterie, nel prossimo weekend difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte infermeria, stagione finita per il ...

Milan - Gattuso pensa al 3-5-2 contro la Lazio : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, analizza le possibili soluzioni tattiche per i rossoneri in vista della sfida con la squadra di Simone Inzaghi. Cristian ...

Contro gli insulti da stadio serve - almeno - un gesto : Gattuso abbracci e difenda Bonucci : Nella settimana del dibattito sulla reazione di Mourinho, il calcio italiano deve uscire dall'ipocrisia. Anche andando Contro i propri tifosi...

Gattuso : 'Troppo timorosi contro il Betis - ma con la Juve ce la giocheremo' : La Juve è una delle squadre più forti d'Europa, in Italia non ne parliamo, ma non stiamo qua a piangere: ce la giocheremo', ha detto a Sky Sport l'allenatore dopo il match di Siviglia. 'C'è amarezza, ...

Milan - Gattuso prova un altro modulo : contro il Betis con il 4-2-3-1? : Domani a Siviglia, il Milan sarà atteso da una partita fondamentale per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. contro il Betis, che nella gara di andata ha strapazzato i rossoneri a “San Siro” con una prestazione da urlo, Gennaro Gattuso potrebbe apportare delle novità nell’undici titolare. A partire dal modulo, in quanto il 4-4-2 rischia di essere accantonato in virtù delle condizioni di Gonzalo ...

E’ la settimana di Romagnoli - delirio Milan nel finale contro l’Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza [FOTO e VIDEO] : 1/22 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Milan - contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso : 2-1 - Romagnoli segna anche a Donnarumma : Alessio Romagnoli nel bene e nel male. Il Milan piega il Genoa 2-1 nel recupero della prima giornata di campionato, la gara non venne giocata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, grazie ad un ...

Milan - furia Gattuso contro il quarto uomo : ecco cosa è successo a San Siro [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso ha trovato modo per contrariarsi nel finale di gara. Il tecnico dei rossoneri, infatti, si è infuriato per l’eccessivo prolungamento del recupero: il direttore di gara Maresca aveva assegnato quattro minuti di recupero, però il match è finito oltre trenta secondi dopo. Per questo motivo, al fischio finale Gattuso ha sbroccato scagliandosi contro il quarto uomo Pasqua, ...

Gattuso esonerato?/ Milan - svolta tattica contro la Samp : a chi si affida Rino per scacciare lo spettro di Leo : Gattuso esonerato? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Milan - Leonardo contro Gennaro Gattuso : la crepa - ecco quello che non sapete : Eppure l'aria, fuori, è buonissima, la luce abbaglia, grigio assente. Perché dentro Milanello resistono invece nuvole basse e pesanti, che minacciano danni. La perturbazione del derby ha scoperchiato ...