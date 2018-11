FS Italiane al Digital Italy Summit 2018 | intermodalità e tecnologie digitali per la

Le 11 aziende Italiane tra i 100 campioni digitali del Financial Times : Il Financial Times ha nominato 100 “campioni digitali”. Sono “le persone e le compagnie che stanno guidando l'innovazione europea. Undici sono italiani. Tra le aziende che hanno usato il digitale per “cambiare il modo in cui operano”, il quotidiano finanziario segnala La Bottega del Calzolaio. È l'italiana che si guadagna più spazio e l'unica che racconta la propria storia. Dal ...

Le 12 aziende Italiane tra i 100 campioni digitali del Financial Times : Il Financial Times ha nominato 100 “campioni digitali”. Sono “le persone e le compagnie che stanno guidando l'innovazione europea. Dodici sono italiani. Tra le aziende che hanno usato il digitale per “cambiare il modo in cui operano”, il quotidiano finanziario segnala La Bottega del Calzolaio. È l'italiana che si guadagna più spazio e l'unica che racconta la propria storia. Dal ...

ENI chiama start up Italiane per nuovi progetti legati a digitalizzazione : ENI ha lanciato il progetto CallForGrowth , nuova iniziativa di open innovation realizzata in partnership con growITup, la piattaforma di open innovation che supporta le grandi aziende nella ...

Poste Italiane apre Postepay Spa per diventare leader dei pagamenti digitali : Al via Postepay Spa per pagamenti digitali e le ulteriori novità del momento di Poste Italiane: di cosa si tratta e cambiamenti

L'istituto Eugenio Bona tra le 23 scuole Italiane polo del piano digitale : ... internet delle cose , IoT, , gaming e gamification, laboratori impresa 4.0, creatività , arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering, , inclusione e accessibilità, STEM , Scienza, ...

Ecco la piattaforma delle banche Italiane su pagamenti digitali : Roma, 25 set., askanews, - Le banche italiane hanno risposto alla sfida della direttiva europea sui pagamenti digitali, lanciando un consorzio che gestirà una piattaforma unica per interagire con le ...