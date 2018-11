: 'Sulla Tav l'Italia decida presto oppure stop ai lavori'. L'ultimatum della Francia - HuffPostItalia : 'Sulla Tav l'Italia decida presto oppure stop ai lavori'. L'ultimatum della Francia - M5S_Baroni : #Moscovici, il Commissario europeo che bacchetta l’Italia con estrema severità e inflessibilità per il non rispetto… - fattoquotidiano : ABBIAMO LA BENZINA PIÙ CARA Altro che Francia: da noi costa 1,65 euro al litro, là 1,55. Eppure in Italia zero pro… -

L'dovrebbe decidere "in modo rapido" sulla prosecuzione della linea ferroviaria ad alta velocità TorinoLione, altrimenti i lavori dovrebbero fermarsi. Lo afferma il ministro dei trasporti francese, Elisabeth Borne. "Possiamo solo rispettare la posizione del governono che vuole prendersi il tempo per fare nuove valutazioni" dice Borne, come riferisce Le Figaro, nell'ambito della presentazione del progetto di legge sulla mobilità.(Di martedì 27 novembre 2018)