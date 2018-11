Francesco Serpico ne L’Amica Geniale è Nino Sarratore | il grande amore di Elena e figlio

ilnotiziangolo

: Francesco Serpico ne #LAmicaGeniale è #NinoSarratore: il grande amore di Elena e figlio del ferroviere-poeta… - morganbarraco : Francesco Serpico ne #LAmicaGeniale è #NinoSarratore: il grande amore di Elena e figlio del ferroviere-poeta… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)ne L’Amicadel ferroviere poeta edi. Chi ha letto il primo libro della quadrilogia della serie sa bene che la bionda protagonista descrive lui e racconta della sua famiglia così come dello scandalo che li ha travolti quando hanno deciso di optare per un trasloco.è il piùdei cinque figli di Donato e Lidia, fratello di Marisa (Cristina Magnotti in versione bambina e Miriam D’Angelo in versione adolescente) ma anche dei piccoli Pino, Clelia e Ciro, ed è colui che ruba il cuore di. Quest’ultima parla di lui sempre e comunque, lo pensa, ritarda il passo all’uscita di scuola per vederlo e si accompagna a Marisa per lo stesso motivo ma proprio quando lui le chiederà di fidanzarsi e, magari un giorno, di sposarsi, lei intimidita dice di no.E’...