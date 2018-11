Francesco Monte Striscia e Dagospia | Un raccomandato | il cocco di Alfonso

GIULIA SALEMI/ L'influencer persiana a Francesco Monte : 'a 18 anni ero innamorata di te' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi/ La doccia bollente con Francesco Monte ed i baci alla luce del sole - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Salemi non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip - impensabile confessione omosex di Francesco Monte : Giulia Salemi di sasso : Piccoli segnali di apertura mentale da parte di Francesco Monte al Grande Fratello Vip . Dopo le sparate sulle donne che non dovrebbero viaggiare da sole e altre 'amenità' sui generis, il quasi-...

GIULIA SALEMI/ La doccia piccante con Francesco Monte crea scalpore - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip 2018 e terzo finalista : Walter Nudo si unirà a Silvia Provvedi e Francesco Monte? : Grande Fratello Vip 2018 torna in onda anche oggi, 26 novembre, segnando l'inizio della corsa finale verso l'ultima puntata prevista per il 10 dicembre prossimo. Il reality show di Canale 5 è pronto ad andare incontro al gran finale e alla proclamazione del terzo vincitore della categoria vip ma, intanto, gli ascolti non migliorano e questa edizione è sicuramente destinata ad essere ricordata come quella flop. Secondo le ultime anticipazioni ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

GFVip - il web dipinge Francesco Monte come un maschilista : pioggia di polemiche : Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta il web è tornato ad accusarlo, per il fatto che il concorrente spesso si descrive come un uomo all’antica. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne finisce nell’occhio del ciclone, da quando partecipa al reality. In passato era stato pesantemente criticato, per essersi espresso in modo piuttosto controverso sui baci ...

GF Vip : Francesco Monte svela perché si è dichiarato a Giulia : Monte del GF Vip rivela a Lory Del Santo perchè si è sbilanciato con Giulia Lory Del Santo, parlando a tu per tu poco fa con Francesco Monte nella casa del GF Vip, ha chiesto senza indugio il motivo per cui ultimamente si sia sbilanciato così tanto nei confronti di Giulia Salemi. E il giovane ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha replicato prontamente: “È stato semplicemente ascoltare di più delle ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il divieto choc alle donne fidanzate. Il web insorge : «È un maschilista» : Francesco Monte nell'occhio del ciclone. L'ex tronista, già finito del mirino della Rete per le controverse frasi sui baci saffici , che poi aveva ampiamente spiegato in puntata, , torna a far ...

Striscia La Notizia sul GF Vip : «Francesco Monte è il cocco dell’anziana badessa di strada che è Signorini». Ecco cosa è accaduto : Altre cannonate contro Francesco Monte e il Grande Fratello Vip. Ad aprire il fuoco, ancora una volta, è Enzo Iachetti, che dopo le accuse rivolte durante Striscia la Notizia giovedì scorso, ha rincarato... L'articolo Striscia La Notizia sul GF Vip: «Francesco Monte è il cocco dell’anziana badessa di strada che è Signorini». Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : doccia bollente tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Ormai tra Francesco Monte e Giulia Salemi è scoppiata la passione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati andare ad una doccia bollente che ha infiammato il mondo del web. La travagliata storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte La travagliata love story tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex concorrente di Uomini e Donne (e di svariati programmi televisivi) Francesco Monte sembra procedere a gonfie vele. I ...

Grande Fratello Vip - doccia “bollente” tra Giulia Salemi e Francesco Monte : lui prima la insapona e poi le schiaffeggia il lato B : È stata una doccia davvero “bollente” quella fatta insieme da Giulia Salemi e Francesco Monte nella “caverna” del Grande Fratello Vip. A scaldare la situazione non è stata solo la temperatura dell’acqua: se all’inizio infatti i due si tenevano a distanza, facendo a turno per il getto, quando è arrivato il momento di insaponarsi l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne non si è più trattenuto e si ...

Gf Vip - nuova polemica su Francesco Monte : 'Se sei fidanzata non vai in viaggio da sola' : Francesco Monte continua ad essere al centro delle polemiche in questa terza edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. In queste ultime ore, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare a delle nuove clamorose dichiarazioni che hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social, al punto che in molti hanno definito il suo modo di pensare, sessista e retrogrado rispetto alla società attuale. Nuove polemiche ...