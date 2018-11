Fotografia | una passione e un mestiere sempre più in voga

La Fotografia : una rivoluzione artistica : Viviamo in un’epoca ormai in cui appoggiando un dito su uno schermo chiunque è in grado di fermare un momento o addirittura di riprenderne degli istanti, ma abbiamo mai riflettuto veramente sulla complessità del meccanismo che si trova alle spalle di un semplice scatto? Le prime fotografie della storia I primissimi esperimenti in materia fotografica furono realizzati nell’Ottocento da Wedgwood, Niépce e Daguerre ma l’unico che fu in grado di ...