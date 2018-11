Formula 1 - Scambio di caschi tra Vettel e Hamilton

quattroruote

: RT @Miti_Vigliero: Abbiamo introiettato, assimilato come una bizzarria istituzionale, la formula del “contratto di governo” gialloverde Po… - LaCris297 : RT @Miti_Vigliero: Abbiamo introiettato, assimilato come una bizzarria istituzionale, la formula del “contratto di governo” gialloverde Po… - Miti_Vigliero : Abbiamo introiettato, assimilato come una bizzarria istituzionale, la formula del “contratto di governo” gialloverd… - giusyoni : @GaeBrancaccio Ah beh l'antica formula magica del... 'non c'è cosa più divina che ... ' la conosciamo tutti. Ripeto… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Sebastiane Lewissi sono scambiati i, in segno di reciproco rispetto, al termine di questo interessante campionato di1. I due piloti, che insieme hanno vinto otto degli ultimi nove campionati, hanno registrato un video che la Mercedes ha poi pubblicato sui propri canali social, suscitando migliaia di reazioni positive da parte degli appassionati.Simpatico siparietto. Lodeiin1 equivale un po' a quello delle maglie tra avversari nel calcio e, come lo stessoha spiegato nel video, rappresenta un gesto di grande onore e rispetto tra due avversari. I due hanno poi scherzato, conche ha detto: "Hai fatto un gran lavoro, 5 titoli sono un traguardo eccezionale, spero di riuscire a fermarti però!". Indossando il casco di Sebastian, Lewis ha poi risposto: "Hai una testa troppo piccola, non potrei mai ...