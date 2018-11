Blastingnews

: Formazione neoassunti: la piattaforma Indire è aperta - caterinaperna1 : Formazione neoassunti: la piattaforma Indire è aperta - dellascuola : RT @IndireSocial: Portfolio personalizzato e nuove interfacce per l'ambiente di formazione 2018/2019 per i #neoassunti. Tutte le info nell'… - superabileinail : Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla terza annualità del Piano nazionale di f… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Come anticipato precedentemente, oggi pomeriggio 26 novembre, è stata attivata ladedicata dell'. it/2019. La sua apertura dà l'avvio allaonline dei docenti assoggettati all'anno di prova e(ossia i docentie quelli con passaggio di ruolo), compresi i docenti al terzo anno FIT (per questi ultimi sarà presente una specifica sezione). Per l'anno di prova dei docentiè prevista unaonline di 20 ore, anche se lanon tiene conto del tempo effettivo di connessione. L'accesso allaavviene previa registrazione ed ottenimento delle credenziali d'accesso. L'username è costituito da nome.cognome mentre la password dovrà essere scelta dall'utente. Al momento l'ambiente è chiuso ai tutor. La registrazione e l’accesso per i tutor sarà possibile dalla primavera 2019, per permettere loro ...