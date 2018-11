FoResta in Città | Milano raccontata attraverso gli alberi

meteoweb.eu

: Milano, nasce il progetto 'FoResta in Città': - UciAgricoltura : Milano, nasce il progetto 'FoResta in Città': - andreamartire : Milano, nasce il progetto 'FoResta in Città': - DLTViaggi : GERMANIA, SVIZZERA E FORESTA NERA! ?? Dal 19 al 25 Agosto, vieni con noi tra laghi, cascate, città boutique, isole… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Un progetto, un libro, un Cd musicale, una camminata per le strade di! Questo è il progetto “in”, oggi protagonista di una campagna di crowdfunding sulla storica piattaforma Produzioni dal Basso. Si tratta di un libro che raccoglie sedici storie die poi, di uomini che sono diventati, sette illustratori hanno regalato immagini alle storie e un musicista ha creato sedici brani che raccontano i suoni, i rumori e le melodie della. Insieme alla voce narrante e alla musica della chitarra, il Cd fa danzare insieme tutti questi elementi in un’unica canzone.Una, come una, cresce si diffonde spontaneamente senza limiti ne confini. Unacome unaè un luogo incantato, misterioso e anche un pò inquietante.Ogni Albero è una storia da ascoltare, ogni Uomo è un universo da scoprire.Ci vuole tempo, un tempo ...