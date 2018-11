Fondi Lega | l’ex tesoriere Stefani a TPI | “Soldi spesi scientemente e con il consenso di

Fondi Lega : per Bossi e Belsito pena ridotta in appello - confermata la confisca dei 49 milioni : Lega alla resa dei conti. La maxi truffa sui rimborsi elettorali fu orchestrata da Francesco Belsito e Umberto Bossi. Ne sono convinti i giudici. E i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali devono ...

Fondi Lega - condannati Bossi e Belsito. L’ex tesoriere : “I soldi c’erano e sono stati spesi - lasciato il partito con cassa ricca” : Confermate le condanne in appello a carico di Umberto Bossi e Francesco Belsito e la confisca di 49 milioni di euro. Per i giudici della corte d’Appello di Genova il Carroccio truffò sui rimborsi elettorali. “Io ho la coscienza a posto e facevo quello che mi dicevano – dichiara L’ex tesoriere della Lega – forse qualcun altro no. Aspetto le motivazioni di questa sentenza e sono pronto a fare ricorso in cassazione, i miei erano ...

Fondi Lega - confermata la confisca di 49 milioni. Bossi e Belsito condannati in Appello : La Corte d'Appello di Genova ha confermato la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. Bossi e Belsito sono stati condannati rispettivamente a un anno e dieci mesi e a 3 anni e nove mesi ne processo sulla maxi truffa allo Stato.I giudici hanno anche condannato gli ex revisori contabili a otto mesi Diego Sanavio e Antonio Turci, mentre Stefano Aldovisi a 4 mesi, riformulando per loro l'accusa da truffa a indebita percezione di erogazioni a danno ...

Fondi Lega : Bossi condannato a 1 anno e 10 mesi : La Corte d'appello di Genova ha condannato Umberto Bossi ad 1 anno e 10 mesi, mentre per Francesco Belsito condanna a 3 anni e 9 mesi nell'ambito del processo per la maxi truffa ai danni dello Stato da 49 milioni. Per i tre revisori contabili: Stefano Aldovisi 4 mesi, Antinio Turci 8 mesi, Diego Sanavio 8 mesi. Confermata la confisca dei 49 milioni di euro.