Fondi Lega | Corte d' appello conferma la confisca dei 49 milioni euro

Fondi Lega - confermata la confisca di 49 milioni. Bossi e Belsito condannati in Appello : La Corte d'Appello di Genova ha confermato la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. Bossi e Belsito sono stati condannati rispettivamente a un anno e dieci mesi e a 3 anni e nove mesi ne processo sulla maxi truffa allo Stato.I giudici hanno anche condannato gli ex revisori contabili a otto mesi Diego Sanavio e Antonio Turci, mentre Stefano Aldovisi a 4 mesi, riformulando per loro l'accusa da truffa a indebita percezione di erogazioni a danno ...

Fondi Lega - la sentenza sui rimborsi truffati : condannati anche in appello Umberto Bossi e Francesco Belsito : Tutti condannati. Il processo d’appello per l’ipotizzata truffa aggravata ai danni dello Stato da parte dell’allora Lega Nord si è concluso con la sostanziale conferma del verdetto di primo grado. Le pene sono più basse perché la truffa relativa al 2008 è prescritta. I giudici hanno inflitto 1 anno e 10 mesi a Umberto Bossi, fondatore del Carroccio e senatore, 3 anni e 9 mesi a Francesco Belsito, ex tesoriere. Ridotte le pene anche per i ...

Fondi Lega - astensione degli avvocati : la sentenza del processo d’appello a Genova slitta al 26 novembre : Entreranno in camera di consiglio lunedì 26 novembre, dopo le controrepliche delle difese, i giudici della Corte d’appello di Genova che devono emettere la sentenza nel processo di secondo grado per l’ipotizzata truffa aggravata ai danni dello Stato da parte dell’allora Lega Nord che, secondo l’accusa, ha ottenuto i rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, tra il 2008 e il 2011, falsificando rendiconti e il bilancio. ...

