Fondi della Lega - condanne confermate ma la prescrizione aiuta Umberto Bossi : La Corte d’appello ha condannato a 1 anno e 10 mesi il Senatùr e 3 anni e 9 mesi Belsito. Sì alla confisca dell’intera somma: prosegue la rateizzazione

I 49 milioni di Fondi della Lega Bossi e Belsito condannati in appello - confisca confermata : Il verdetto di secondo grado a Genova: pena aggravata per il tesoriere e confermata anche la confisca dei fondi incassati ilLegalmente

Movimentati da Deutsche Bank 150 miliardi di dollari di Fondi sospetti della Danske Bank : c'è del marcio in danimarca 20 settembre 2018 Danske Bank, il giro del mondo dei miliardi riciclati Nelle scorse settimane Deutsche Bank è stata contattata dagli investigatori del Dipartimento della ...

Movimentati da Deutsche Bank 150 miliardi di dollari di Fondi sospetti della Danske Bank : Deutsche Bank balza al centro del più grande scandalo di riciclaggio della storia bancaria europea. Circa 150 miliardi di dollari di fondi sospetti provenienti dalla Russia e...

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ dalla giunta della Provincia di Trento : al via la raccolta Fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...

La storia della falsa campagna di raccolta Fondi per un senzatetto : Forse ve la ricordate, circolò molto, aveva raccolto più di 400mila dollari: ma si erano tutti messi d'accordo, e ora saranno processati

Da Roma no ai Fondi per il raddoppio della Andora-Finale : Toti "Dall'Europa arrivano segnali diversi" - Video - : Mancano le risorse economiche per il r addoppio ferroviario tra Finale Ligure ed Andora . Queste sono le indicazioni che arrivano da Roma e, nelle ultime ore, già il Pd imperiese ha fatto la sua ...

Diabete in Sardegna - emergenza continua per 80mila malati : "Pochi diabetologi e mistero sui Fondi della Regione" : ... oggi tantissimi hanno il microinfusore che consente di condurre uno stile di vita migliore", la rincorsa tech non è andata di pari passo con "le ristrettezze economiche del mondo della sanità, a ...

Congelati i bandi per i lavori della Tav. La Francia aspetta le analisi costi-benefici ma avverte : 'Non perdiamo i Fondi da Bruxelles' : Parigi ha accettato la richiesta del governo italiano di aspettare l'esito dell'esame costi-benefici ma fa capire di voler proseguire con l'opera -

Viterbo : Università degli studi della Tuscia : nuovo anno accademico al via con più Fondi e nuovi corsi : Viaggi, sport, food, moda e social media: sono solo alcuni dei temi intorno a cui vertono i corsi di Food & Travel, Fashion & Beauty e Lyfestyle Passion. È in questo scenario che si colloca la nuova ...

Le anticipazioni per 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti dell'11 novembre : l'approFondimento - sull'assoluzione della sindaca romana Virginia ... : Le anticipazioni per 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, che condurrà oggi domenica 11 novembre, l'ottava puntata : l'approfondimento, sull'assoluzione della sindaca capitolina Virginia Raggi. I ...

Sommersa da formiche - raccolta Fondi per il rimpatrio della donna : 'Stiamo organizzando una raccolta fondi per raccogliere circa 16mila euro, per il rimpatrio di questa donna così sfortunata. Questi soldi servono a coprire i costi del volo in barella attrezzata e del ...

La Cassazione conferma il sequestro dei Fondi della Lega : I giudici della Corte suprema hanno respinto il ricorso dei Legali del Carroccio. Può continuare l'accordo sulla 'rateizzazione' del debito - E' stato confermato dalla Cassazione il sequestro dei 49 ...

Fondi della Lega : Cassazione conferma il sequestro di 49 milioni - respinto il ricorso di Salvini : Nella notte la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di 49 milioni indebitamente percepiti, sotto forma di rimborsi elettorali, dalla Lega; confermata anche la rateizzazione del pagamento dell'importo.Continua a leggere