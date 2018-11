Firenze | uccide la moglie in viaggio di nozze | si attende l' interrogatorio dal Gip

Liti per i rumori causati dai lavori di ristrutturazione : vicino uccide padre e figlio a Sesto Fiorentino - Firenze : Liti di vicinato per i rumori causati dai lavori di ristrutturazione di una casa sarebbero alla base del duplice omicidio, di padre e figlio, uccisi stamani in un borgo rurale di Sesto Fiorentino (Firenze), in via dei Grilli. È quanto hanno ricostruito i carabinieri che hanno arrestato l'autore, Fabrizio Barna. L'omicida ha sparato a padre e figlio nel piccolo cantiere.Si chiama Fabrizio Barna e ha 53anni l'autore del duplice omicidio di ...