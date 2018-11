Fiorentina | Davide Astori entra nella Hall of Fame del club

Fiorentina-Cagliari è la partita di Davide Astori : al 13' le tifoserie si uniscono nei cori per il difensore : Fiorentina-Cagliari può essere considerata la partita di Davide Astori. Le due squadre, adesso in campo al “Franchi” di Firenze, sono quelle in cui il calciatore scomparso nel marzo scorso ha lasciato maggiormente il suo segno al punto da ritirare la maglia numero 13. Tredici come il suo numero di maglia ma anche come il minuto in cui l’intero stadio si ha iniziato ad applaudire e ad intonare cori per omaggiare il ...

Fiorentina - Pioli : “Davide Astori è sempre con noi” : “Domenica sarà una partita particolare, incontriamo il Cagliari, e ci saranno testimonianze importanti, ma non ci serve una partita particolare per sentire Davide con noi”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, parlando di Davide Astori e del prossimo match di campionato contro la sua ex squadra, sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione Fiorentina di Repubblica. “I ragazzi l’anno ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “E’ la gara di Davide Astori” : “Siamo una squadra ambiziosa ma non ancora vincente: fra ambiziosa e vincente c’è un passaggio che dobbiamo cercare di colmare”, lo ha detto Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervistato sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione fiorentina del quotidiano “La Repubblica”. VOGLIAMO ANDARE IN COPPA Qualificarsi per le coppe europee “a noi piacerebbe […] L'articolo ...