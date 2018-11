Fincantieri | al via costruzione di MSC Seashore | nave dei record

Fincantieri e MSC Crociere - al via la costruzione di MSC Seashore : MSC Crociere e Fincantieri hanno celebrato oggi, 26 novembre 2018, a Monfalcone il "taglio della lamiera" di MSC Seashore , dando così ufficialmente inizio alla costruzione della più grande nave da ...

Genova - progetto di Fincantieri per un ponte alternativo in attesa del Morandi : “Decongestionerà la viabilità interna” : Se n’era parlato ad agosto, poi nella ridda di voci seguite al crollo del ponte Morandi, era rimasta nel limbo. Ora la situazione sembra sbloccarsi e Genova potrebbe trovare almeno un po’ di sollievo in attesa che parta la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Come? Fincantieri presenterà un progetto per un nuovo ponte in acciaio sul torrente, nella zona attorno all’Ilva, nei pressi di Cornigliano, per agevolare la ...