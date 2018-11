Figc | Lotito in Comitato presidenza

Figc - Lotito entra nel comitato di presidenza : Istituito dal consiglio federale della Figc il comitato di presidenza. Ne farà parte anche il presidente della Lazio e consigliere federale della lega di A, Claudio Lotito. Il presidente federale ...

Figc - dal flop delle Squadre B all’ultimo regalo a Lotito : il disastro di Fabbricini - commissario dell’occasione persa : Lo invocavano tutti, sembrava l’ultima spiaggia per il nostro calcio: commissariare la Figc, spazzare via il passato per cambiare, finalmente, il pallone. La mancata qualificazione ai mondiali (e poi la successiva assemblea elettiva andata vuoto) è stata la spallata decisiva: lo scorso febbraio la FederCalcio veniva commissariata dal Coni, come successo in altri gravissimi momenti della storia (l’eliminazione dai Mondiali del ’58, oppure ...

Figc - Lotito torna eleggibile nel consiglio federale : La Corte federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A. IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA Claudio Lotito è quindi eleggibile a un posto di consigliere […] L'articolo FIGC, Lotito torna eleggibile nel consiglio ...

Figc : Lotito eleggibile in quota Lega A : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Claudio Lotito "è eleggibile" a un posto di consigliere federale in rappresentanza della Lega di Serie A. E' il giudizio della Corte federale della Figc che, su richiesta del ...

Presidenza Figc : Gravina candidabile - Lotito decade da consigliere Federale : Presidenza Figc: Gravina risulta candidabile secondo il parere emesso dal Collegio di Garanzia, tutti i dettagli anche su Lotito Gabriele Gravina è candidabile alla Presidenza della Figc, ma non può entrare in Consiglio Federale della Federcalcio come presidente della Lega Pro che quindi dovrà eleggere altri tre nuovi soggetti. E’ quanto si evince dal parere emesso oggi dal Collegio di Garanzia, sezione consultiva, presieduto da ...