Figc | licenze | club esclusi se non pagano stipendi

Figc - Gravina : 'Mancini sta facendo un buon lavoro. Le licenze? Ci saranno regole certe' : ... per escludere la rappresentanza legale o la partecipazione di soggetti con condanne per certe reati o squalifiche particolari, o fallimenti nel nostro mondo".

Figc - Gravina annuncia modifiche in merito alle licenze nazionali : Si è tenuto oggi li primo Consiglio Federale della gestione Gravina, nuovo presidente della FIGC, che ha annunciato il primo ambito in cui verranno effettuate modifiche: “Il primo tema che sarà affrontato sarà quello delle licenze nazionali. Apporteremo due modifiche: quella degli articoli 49 e 50 delle NOIF relativi al format dei campionati per dare stabilità al nostro sistema e poi entro il 31/12 dovranno essere pubblicate le ...