Fiat 500X - A Los Angeles il restyling della versione americana

quattroruote

: Fiat: in Europa si salva solo il crossover 500X - Motori_IO : Fiat: in Europa si salva solo il crossover 500X - Investireoggi : Fiat: in Europa si salva solo il crossover 500X - zazoomnews : Fiat 500X - Il restyling della versione americana a Los Angeles - #restyling #della #versione #americana -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Lapresenta al Salone di Losl'aggiornamentoper il mercato americano, portando anche oltre oceano le soluzioni già adottate in Europa. Ilcoinvolge infatti la linea, le dotazioni e la gamma dei propulsori, con i primi esemplari disponibili nelle concessionarie nella primavera del 2019."europeo". Lapropone i paraurti e i gruppi ottici ridisegnati già lanciati in Europa, con la possibilità di sfruttare sia le luci diurne che i fari principali con tecnologia led. Nell'abitacolo troviamo invece rivestimenti aggiornati e l'infotainment Uconnect di quarta generazione con display da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Tra gli adas disponibili spiccano ora anche l'Adaptive Cruise Control e il Front Park Assist.Integrale e automatica da 180 CV. Per il mercato americano lasarà proposta in una ...