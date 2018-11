Festival del Cinema di Salerno | 5 proiezioni da non perdere

Global Citizen Festival 2018 : ecco la line-up completa dell’evento : Domenica 2 dicembre su MTV The post Global Citizen Festival 2018 : ecco la line-up completa dell’evento appeared first on News Mtv Italia.

Torino Film Festival - l’incredibile storia dell’uomo che ha rubato Banksy : Betlemme, Palestina. Un muro divide la parte palestinese dalla zona israeliana. Molti street artists lo utilizzano per esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese. Tra di loro, il caso più eclatante è quello di Banksy, l’artista misterioso che non si mostra, ma che lascia i segni della sua arte nelle forme più singolari. A Betlemme il suo disegno sul muro ritrae un asino con un soldato che gli chiede i documenti (The donkey with the ...