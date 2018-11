Festa di sport e scherma al PalaMoak di Modica

Caschi d’Oro e Volanti ACI insieme per la Festa del motorsport : Due storie che convergono in un’unica grande manifestazione dedicata al mondo del motorsport: ACI e Autosprint si incontreranno infatti giovedì 13 dicembre in occasione della Premiazione “Volanti ACI 2018” e della 53° edizione dei Caschi d’Oro. Una serata unica, particolare, che si svolgerà a partire dalle 19.00 nella prestigiosa location milanese di Garage Italia. Una […] L'articolo Caschi d’Oro e Volanti ACI insieme per la festa ...

ManiFestazioni sportive : 1 - 35milioni di contributi : L'assessore regionale dello Sport Giuseppe Dessena ha firmato il decreto per la pubblicazione delle graduatorie dei contributi assegnati alle società organizzatrici.

eFootballPro - anche il Nantes nella maniFestazione esports targata Konami : Nantes esports Konami. Il mondo del calcio sta ormai guardando con sempre maggiore interesse al successo riscontrato dagli esports e ai possibili ricavi che si possono generare. anche il Nates FC, in collaborazione con Konami, ha così annunciato l’intenzione di prendere parte a eFootball.Pro, il torneo riservato ai club professionistici internazionali, creato da queste due […] L'articolo eFootballPro, anche il Nantes nella ...

Berna : maniFestazione contro esportazione armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Festa dello sport con il Pattinaggio artistico a rotelle del Csi Roma Est-Colli Aniene : Le nostre atlete partecipano ai Trofei promozionali e di categoria FISR , Federazione Italiana sport Rotellistici, e Uisp , Unione Italiana sport per Tutti, .' 'Nella passata stagione sportiva ...

Sport e divertimento alla quinta "Festa dei Giardini" di Orvieto Scalo : Nonostante il tempo, ma in un clima di felicità, Sport e tanto divertimento si è conclusa una riuscitissima manifestazione all'insegna dello stare insieme, la quinta Festa dei Giardini di Orvieto Scalo, organizzata dal Centro Sociale e le famiglie ...

Festival dello Sport al via : campioni in piazza - una Festa per tutti : Quasi 130 eventi, 4 giorni di dibattiti, presentazioni, spettacoli mescolati a tanto Sport attivo. Sarà una dolce invasione per le strade, le piazze e i teatri della splendida città che fu la culla ...

Borsa di Tokyo chiusa - è la Festa dello sport : Borsa di Tokyo chiusa, è la festa dello sport – La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa in occasione del Taiiku no hi, giorno dello sport e della salute, una festivita locale. Venerdì, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio negativo, aveva registrato 23.783,72 punti, con una perdita di 191,90 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice aveva registrato 23.781,76 punti, scendendo 5 ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste la Festa della Barcolana Young : La Vela del futuro pronta per l’ultima tappa 2018 del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport: a Trieste, il 6 e 7 ottobre, la festa della Barcolana Young Con il primo week end di ottobre e la Barcolana Young organizzata a Trieste dalla Società Velica di Barcola e Grignano si concluderà il Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 dopo 5 tappe itineranti, che durante la stagione 2018 da nord a sud hanno fatto scoprire, grazie alla Vela, ...

Festa dei nonni 2018 : quando sono anche campioni. I più grandi record sportivi degli ultracentenari : Più di un secolo e stanno così. sono invecchiati bene e lo sport ha vinto sugli acciacchi della terza età. Questi nonni e bisnonni, nati all'inizio del Novecento, corrono maratone, nuotano, vanno in bici, sono atleti 'prof' e battono ogni record. Auguri nonni,...

Volley - Mondiali 2018 : l’apoteosi della Polonia - la Festa bis di un Paese che trionfa nel suo sport nazionale. E ora arriva Leon : biancorossi imbattibili? : Vincere il Mondiale in quello che è il proprio sport nazionale è la massima goduria, la sensazione più paradisiaca per un tifoso, un’emozione che pervade un intero Paese, che lo unisce in tutto e per tutto in un abbraccio collettivo che non ha eguali. L’Italia si ricorda molto bene quando ha trionfato a Berlino 2006 e Madrid 1982 con la squadra di calcio, cartoline indelebili nella nostra storia, immagini che hanno segnato ...

Comunità in Festa fra sport - musica e tanta solidarietà : Fra tutti i partecipanti verrà estratto un premio relativo a ciascuno sport praticato. Sempre domani , dalle 20.45, al teatro Don Bosco si svolgerà una serata musicale con la partecipazione della ...

Domenica 30 settembre - Festa dello Sport a Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : La Carta d'identità rimarrà ai partecipanti come gadget ricordo dell'evento Ore 10:30: Convegno"Sport open air, gioco e salute", in collaborazione con il CONI, la UISP e l'Assessorato allo Sport ...

