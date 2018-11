Ferrari Dino | in arrivo l’attesissima erede? FOTO

Ferrari Dino : la baby Ferrari di Maranello ipotizzata in chiave moderna : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Formula 1 Usa - una Ferrari torna sul gradino più alto del podio : festa Raikkonen! : Si è concluso il grande premio ad Austin, una gara che ha portato emozioni e colpi di scena, una Ferrari torna sul gradino più alto del podio, a sorprese il vincitore è stato il finlandese Kimi Raikkonen che si riscatta dopo le ultime deludenti prestazioni. festa rinviata per Lewis Hamilton, adesso altro match point in Messico per il pilota della Mercedes. RAIKKONEN VERSTAPPEN HAMILTON VETTEL BOTTAS L'articolo Formula 1 Usa, una ...

Centro Dino Ferrari - F12 Tdf all'asta - 1 milione di euro per la ricerca medica : In totale, sono stati raccolti 1.091.000 euro, che andranno tutti alla ricerca scientifica, in particolare alla lotta contro le malattie neuromuscolari e neurodegenerative. Ottimo risultato per l'asta benefica che si è svolta il 6 ottobre, organizzata dall'Associazione Centro Dino Ferrari in occasione del centoventesimo anniversario della nascita del fondatore, Enzo Ferrari. Durante la serata, condotta da Alessandro Cecchi Paone, con ...