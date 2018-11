bologna.repubblica

: Ferrara, quindicenne muore in casa per un malore - Nutizieri : Ferrara, quindicenne muore in casa per un malore - rep_bologna : Ferrara, quindicenne muore in casa per un malore - nuovaferrara : L'arrivo dei soccorsi non ha potuto scongiurare il decesso avvenuto, secondo le ipotesi emerse dai primi riscontri… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)- Un ragazzo cinese di 15 anni, è morto sabato sera in, in via Madama, a. L'arrivo dei soccorsi chiamati intorno alle 20 è stato inutile. Sulla vicenda sono in corso indagini ed è ...