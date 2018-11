Fedez dichiara | ' Mi dedicherò solo alla musica'

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018)ha deciso di abbandonare il mondo della televisione e di dedicarsi al mondo della, della sua. Il rapper ha dato l’annuncio durante un’intervista a Mediaset motivando la scelta: “Ho deciso di dedicarmi esclusivamente al mondo originario della, la mia prima ed unica passione. Sento troppa mediaticità intorno a me e, proprio per questo motivo, ho deciso di abbandonare definitivamente il mondo della televisione. Essere al centro dei mass media da una parte lo si crea e dall’altro non lo si vuole.”L’addio al piccolo schermo arriva quando la sua partecipazione ad X-Factor è ancora in corso. A quanto pare la sua partecipazione sarà la quinta ed ultima in assoluto. Pertanto, per il format di Sky, la produzione dovrà trovare un altro punto di riferimento....