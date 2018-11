Federica Nargi mostra il suo pancione

people24.myblog

: @xCUPCAKESIVAN La prima che mi viene in mente è Federica Nargi, mi piace tantissimo e da sempre. Però ce ne sono tante! - kuneijder : @xCUPCAKESIVAN La prima che mi viene in mente è Federica Nargi, mi piace tantissimo e da sempre. Però ce ne sono tante! - 7Hendrick_s : @xCUPCAKESIVAN Federica Nargi. Il caso è chiuso e archiviato per sempre. - bergamosera : Federica Nargi bellissima con il pancione -

(Di lunedì 26 novembre 2018)ha deciso dire le sue dolci curve materne con un abito attillato ad una cena in un prestigioso ristorante nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano. La showgirl aveva annunciato il lieto evento a novembre, dopo che le voci di una presunta gravidanza circolavano già da qualche tempo. Prima gli abiti ampi, per ingannare i flash. Ora che la notizia della sua seconda gravidanza non è più un mistero, la compagna di Alessandro Matri indossa un abito che mette in evidenza il suoal quinto mese. E i complimenti dei follower fioccano.e il calciatore hanno già una bambina di due anni, Sofia.