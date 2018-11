Federfarma lancia l’allarme | farmacie romane vittime di rapine

romadailynews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Roma – E’ allarmeper le. Secondoil fenomeno riguarda una rapina al mese di media, venticinquenell’ultimo anno e mezzo, con una media di una al mese, che nei periodi piu’ intensi diventano una a settimana. Tutte partono nello stesso identico modo: una voragine nel pavimento o nel muro.Da qui la “banda del buco” entra e prende soldi e farmaci, con danni per il farmacista di diverse decine, se non a volte centinaia di migliaia di euro. Le ultime, in ordine di tempo, la scorsa notte in Via dei Serpenti e domenica 18 novembre in Piazza Cola di Rienzo.“Siamo di fronte a dei veri professionisti- spiega Vittorio Contarina, presidente diRoma – sono metodici e molto attenti. Non lasciano alcuna traccia e prendono tutto quel che possono: soldi e farmaci da rivendere nel mercato ...