Fca | valuta la vendita di Comau Dopo Magneti Marelli altra cessione illustre?

(Di lunedì 26 novembre 2018)ladella, sembra che FCA sia pronta a cedere un altro pezzo pregiato dei suoi asset: parliamo di, azienda attiva nel campo dell’automazione e della robotica industriale con sede a Grugliasco (Torino). L’indiscrezione arriva da Bloomberg, ed è suffragata da alcune “gole profonde” che sarebbero a conoscenza dell’operazione.La, come detto, arriverebbe in scia a quella della– un affare da 6,2 miliardi di euro – e potrebbe essere finalizzata già a inizio 2019 per una cifra, si vocifera, compresa fra 1,5 e 2 miliardi di euro. Fra i probabili acquirenti, nemmeno a dirlo, ci sarebbero multinazionali asiatiche. Si tratterebbe del secondo “big deal” portato a termine dal nuovo ad di FCA, Mike Manley,la prematura scomparsa di Sergio Marchionne.Eppure, l’operazione sarebbe probabilmente in ...