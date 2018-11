Fattura elettronica | nessun rinvio | ma più esenzioni e meno multe

Fattura elettronica : niente sanzioni fino a settembre : E' questo l'orientamento del Governo espresso dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, per garantire un debutto ancora più soft. Moratoria Si tratta dell'articolo 10 del decreto fiscale, in ...

Fattura zione elettronica : il primo gennaio si parte : Non convince, poi, la sbandierata necessità che la Fatturazione elettronica sia stata messa a bilancio in quanto - sostengono i tecnici del ministero dell'Economia - comporterà un incasso maggiorato ...

Fattura elettronica : ipotesi sanzioni a partire da settembre 2019 : La Fattura Elettronica , come confermato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria partirà ufficialmente dal prossimo 1 gennaio 2019 . Tutt'altro discorso invece per le sanzioni relative alla mancata o erronea trasmissione della stessa Fattura Elettronica . Se inizialmente il Governo M5S - Lega era orientato a concedere una moratoria di soli sei mesi, ora sembrerebbe che l'orientamento sia mutato. E, probabilmente, l'Esecutivo pare ...

Fattura elettronica : Governo conferma partenza dal 1° gennaio 2019 : Non sono previsti ulteriori rinvii per l'obbligatorietà della Fattura elettronica nei rapporti commerciali tra aziende e tra privati ed aziende. Lo avrebbe confermato lo stesso Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'inaugurazione dell'anno di studi 2018-2019 della Guardia di Finanza. Al massimo verranno introdotti dei correttivi per delle categorie specifiche, come ad esempio medici e farmacisti. E questo proprio per tenere conto ...