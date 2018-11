Fallout 76 | Bethesda dona 500 atomi ai giocatori che protestano contro l' offerta del

Fallout 76 : Bethesda starebbe bloccando i rimborsi : Fallout 76 di Bethesda è disponibile da poco, ma visto quanto se ne è parlato, sembra un tempo veramente lungo. Il titolo, già dal lancio ha deluso i tanti fan in attesa e, ancora oggi, si segnalano tantissimi bug e errori.Fallout 76 è stato lanciato con una patch massiccia del peso di 56 GB. Alcuni giorni prima dell'uscita, Bethesda ha scritto una lettera sul suo sito web per avvertire i fan che il gioco sarebbe stato pieno di bug. Abbiamo ...

Rimborsi Fallout 76 negati da Bethesda - l’ira dei giocatori : cosa sta accadendo : Fallout 76 continua ad essere al centro delle polemiche a causa delle basse performance, bug e non solo. Dopo aver prima acconsentito ai Rimborsi per la versione PC, Bethesda ha cambiato idea e li ha bloccati, riporta HotHardware. A due settimane di distanza dalla sua uscita Fallout 76 continua ad essere al centro di diverse discussioni sia per i bug riscontrati dai giocatori, ma anche per i problemi di gameplay e di server. Proprio pochi ...

Disastro Fallout 76 - primato negativo nella storia di Bethesda? : A dieci giorni dall'uscita di Fallout 76 continuano a uscire recensioni negative per il gioco di Bethesda. Per il momento la valutazione su Metacritic del gioco è di 49 per la versione Xbox One, di 50 per quella PS4 e di 55 per quella PC. A causa del basso voto su Xbox One gli esperti di ScreenRant hanno messo a confronto i risultati di Fallout 76 con quelli delle precedenti uscite di Bethesda Softworks. Purtroppo i risultati non sono ...

Il triste primato di Fallout 76 : è il gioco Bethesda Softworks con i peggiori voti degli ultimi 12 anni : È ormai passata quasi una decina di giorni dall'uscita di Fallout 76 e diversi portali hanno pubblicato le proprie recensioni. Come diversi altri colleghi internazionali e non, anche noi di Eurogamer.it abbiamo bocciato l'ultima opera di Bethesda con una recensione che evidenzia la situazione tutt'altro che rosea di un progetto nato da delle basi ambiziose ma caratterizzato da una esecuzione troppo problematica.Attualmente il titolo ha una ...

Il triste primato di Fallout 76 : è il gioco Bethesda con i peggiori voti degli ultimi 12 anni : È ormai passata quasi una decina di giorni dall'uscita di Fallout 76 e diversi portali hanno pubblicato le proprie recensioni. Come diversi altri colleghi internazionali e non, anche noi di Eurogamer.it abbiamo bocciato l'ultima opera di Bethesda con una recensione che evidenzia la situazione tutt'altro che rosea di un progetto nato da delle basi ambiziose ma caratterizzato da una esecuzione troppo problematica.Attualmente il titolo ha una ...

Fallout 76 : sembra sia possibile richiedere il rimborso tramite il Bethesda launcher : Fallout 76 è disponibile solo da poco ma è diventato rapidamente il titolo più chiacchierato, in negativo purtroppo.Come riporta Gamingbolt, il gioco soffre di gravi problemi a livelli concettuali, oltre che alla presenza di un numero di bug (alcuni trascurabili ed altri più importanti) decisamente superiore a tutti i titoli Bethesda. Grazie a piattaforme come Steam o Origin, gli utenti PC sono da sempre stati abituati a richiedere un rimborso ...

Guida Fallout 76 per i neofiti - i consigli per sopravvivere nel titolo Bethesda : L'uscita odierna di Fallout 76 ha catapultato nuovamente tutti i fan della saga nei poco ospitali ambienti post apocalittici che fungono da marchio di fabbrica della saga. Un mondo di gioco come sempre poco ospitale che, però, in questa nuova iterazione, accoglie al suo interno una componente multigiocatore totalizzante. Ovviamente lanciarsi nell'universo di Fallout 76 richiederà la giusta fase di preparazione, dal momento che ogni anfratto ...

Fallout 76 pronta a sfornare nuovi contenuti dopo il lancio - le promesse di Bethesda : È soltanto una questione di ore quella che separa Fallout 76 dalla schiera di fan, smaniosi di lanciarsi nuovamente nelle lande del West Virginia. Diciamo nuovamente perchè di certo gli irriducibili non si saranno fatti sfuggire la possibilità di catapultarsi nel mondo di gioco del nuovo capitolo della saga sfruttando i giorni di Beta appena trascorsi, un momento quanto mai utile per capire quale direzione abbia preso la serie targata Bethesda. ...

Fallout 76 : Bethesda al lavoro per risolvere i problemi di hacking della versione PC : Dopo un post su Reddit che afferma che la beta di Fallout 76 può essere hackerata su PC, Bethesda ha ammesso che alcune delle accuse sono valide e richiedono correzioni per prevenire imbrogli.Il tutto è iniziato quando l'utente di Reddit teethare ha pubblicato un ampio elenco di potenziali problemi con Fallout 76 sul subreddit dedicato al gioco. Tra questi è stato scoperto che Fallout 76 può essere modificato sul lato giocatore, con delle ...

Fallout 76 : il frame rate su PC bloccato a 60fps da Bethesda : Tra i molti exploit che i giocatori hanno scoperto in Fallout 76 prima del suo lancio tra pochi giorni, c'è stato quello legato alla velocità del framerate: in pratica, è possibile muoversi più velocemente semplicemente guardando a terra, poiché ciò richiede meno elementi da rendere su schermo e quindi porta a frame rate e walking più rapidi.Questo problema è stato affrontato da Bethesda, che, come segnala Gamingbolt, ora bloccherà il frame rate ...

Quando finirà Fallout 76? Perché Bethesda vuole i server attivi per sempre : Fallout 76 sarà sempre online. A svelare i dettagli più importanti ci ha pensato Bethesda che ha confermato così l’intenzione di lasciare per sempre i server online con lo scopo di mantenere il supporto online per Fallout 76 a tempo indeterminato. In questo modo tutti potranno giocarci Quando vorranno. Bethesda ha così esplorato un territorio incerto per Fallout 76, ma nonostante tutto nutre grande fiducia nel suo nuovo RPG online. In passato ...

Fallout 76 non sarà un Pay To Win - la sentenza di Bethesda : Il mese di novembre è ufficialmente cominciato, e ovviamente questo vuol dire che Fallout 76 è soltanto a un tiro di schioppo per quanto riguarda il suo approdo sugli scaffali fisici e digitali. Il nuovo capitolo della serie Bethesda si appresta a fare il suo esordio sulla scena videoludica, e tanti sono gli interrogativi che attanagliano i fan: interrogativi cui parzialmente è stata data risposta grazie all'evento speciale imbastito su suolo ...

Bethesda mantiene le promesse con un bug di Fallout 76 talmente "spettacolare" da cancellare 50 GB di beta : ...Mezzo salvato. Non dite che Bethesda non vi aveva avvertito sin dall'inizio perché circa una settimana fa una nota della compagnia era stata piuttosto chiara: giocatori di Fallout 76 preparatevi a "bug e problemi spettacolari" ed effettivamente è così sin dalla beta.Un bug dell'ultima ora pare infatti aver colpito la beta su PC con Bethesda che è corsa ai ripari confermando di essere al lavoro su una soluzione e chiedendo ai giocatori di "non ...

Gravissimo bug in Fallout 76 cancella intera beta da 50 GB - come rimedierà Bethesda : Fallout 76 ha un bug davvero terribile: questa volta Bethesda si è davvero superata. La versione PC in particolare ha un errore che cancella sostanzialmente l'intero gioco. La scorsa notte lo sviluppatore ha pubblicato un messaggio alquanto particolare sui suoi account che avvisa i giocatori della beta, o B.E.T.A, di non cliccare assolutamente sul launcher del gioco. Non sappiamo se riuscite a rendervi conto: la casa madre di un importante ...