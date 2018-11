Fabrizio Corona | la Procura Generale chiede che venga revocato l' affidamento terapeutico

Fabrizio Corona - la Procura chiede il ritorno in carcere per violazioni e risse tv : L’Avvocato generale Nunzia Gatto ha chiesto ai giudici della Sorveglianza di revocare l’affidamento terapeutico provvisorio concesso a Fabrizio Corona il 21 febbraio, quando era uscito di nuovo dal carcere dopo esserci tornato nell’autunno 2016. Per la Procura generale, che già l’1 marzo aveva chiesto la revoca, a Corona – come riporta l’Ansa – non può essere concesso l’affidamento terapeutico ...

Lele Mora stronca Fabrizio Corona e Asia Argento : 'Storia non vera che vende ca***te' : Alla lunga lista di coloro che non credono al sentimento nato tra Fabrizio Corona e Asia Argento, in queste ore si è aggiunto un personaggio che per tanti anni ha fatto parte della vita dell'ex re dei paparazzi: Lele Mora. Lo storico agente di tanti vip, infatti, ha rilasciato una dura intervista in radio, nella quale ha etichettato come non vera la relazione tra l'imprenditore e l'attrice, creata ad arte dai diretti interessati per farsi ...

Fabrizio Corona - la Procura chiede il carcere e lui esce dall’aula facendo dirette sui social : “Siamo dalla parte giusta” : La Procura generale ha chiesto ai giudici del Tribunale di Milano che Fabrizio Corona torni in carcere (ora gode dell’affidamento terapeutico provvisorio) per una serie di violazioni: uso dei social in cui se la prende coi magistrati, risse in tv, spostamenti fuori dalla Lombardia senza autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. All’uscita dall’aula, Corona ha iniziato a realizzare alcune Instagram stories. ...

Fabrizio Corona e Asia Argento : è la fine della love story? : Fuoco di paglia per Fabrizio Corona e Asia Argento, che su Instagram lasciano trapelare la fine della loro storia d'amore.

Fabrizio Corona - maglia di Totti e sfida a Ilary Blasi. Ira dei tifosi della Roma : «Non sei degno» : Fabrizio Corona e la maglia giallorossa della Roma numero 10 di Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé e (forse) a provocare la conduttrice del Grande Fratello...