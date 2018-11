Fabrizio Corona | la Procura chiede il carcere e lui esce dall’aula facendo dirette sui

Fabrizio Corona - pg Milano chiede il carcere : “Violate prescrizioni e risse in tv” : Deve tornare in carcere perché ha violato le prescrizioni dei giudici, per le intemperanze in tv e perché ha frequentato un pregiudicato. È il quadro che l’avvocato generale Nunzia Gatto ha presentato ai giudici della Sorveglianza (presidente Giovanna Di Rosa, relatore Simone Luerti), chiedendo revocare l’affidamento terapeutico provvisorio concesso a Fabrizio Corona il 21 febbraio, quando era uscito di nuovo dal carcere dopo esserci ...

Fabrizio Corona e Asia Argento : è la fine della love story? : Fuoco di paglia per Fabrizio Corona e Asia Argento, che su Instagram lasciano trapelare la fine della loro storia d'amore.

Fabrizio Corona - la procura : "Torni in carcere - violazioni e risse in tv" : Chiesto ai giudici della Sorveglianza che venga revocato l'affidamento terapeutico. Mostrato in udienza anche lo scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Fabrizio Corona - maglia di Totti e sfida a Ilary Blasi. Ira dei tifosi della Roma : «Non sei degno» : Fabrizio Corona e la maglia giallorossa della Roma numero 10 di Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé e (forse) a provocare la conduttrice del Grande Fratello...

Fabrizio Corona - Nina Moric lo attacca. Lui scrive su Instagram alla Blasi : Nina Moric torna ad attaccare Fabrizio Corona, mentre l’ex re dei paparazzi scrive su Instagram a Ilary Blasi e Totti. La modella croata e l’ex re dei paparazzi hanno raggiunto un accordo per quanto riguardo il figlio Carlos, dopo che per moltissimi anni si erano dati battaglia dentro e fuori dal tribunale, tanto che il 16enne era stato affidato a Gabriella, mamma di Corona. Quest’estate però la situazione era cambiata ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - la loro love story frutto di un contratto? : Il sentimento che lega Fabrizio Corona ad Asia Argento potrebbe essere frutto di un contratto stipulato tra i due che porterebbe ulteriore fama e notorietà

Fabrizio Corona con la maglia di Francesco Totti (e i tifosi della Roma si arrabbiano...) : Fabrizio Corona ne ha combinata un'altra delle sue e, in quest'occasione, sono stati gli accesissimi tifosi della Roma ad arrabbiarsi e a ricoprilo di insulti sui social network.Come già sappiamo, Fabrizio Corona ha un rapporto complicato, definiamolo così, con la celebre coppia composta da Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma per eccellenza, e la moglie Ilary Blasi, attualmente al timone della terza edizione del Grande ...

