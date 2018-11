F1 – Un Iceman da far sciogliere il cuore | Kimi Raikkonen saluta la Ferrari con un post

sportfair

: Ammettetelo: Chiara, non ti vogliamo far smettere di piangere. Va bene, mi arrendo???? @ScuderiaFerrari #AbuDhabiGP… - chiadebas3 : Ammettetelo: Chiara, non ti vogliamo far smettere di piangere. Va bene, mi arrendo???? @ScuderiaFerrari #AbuDhabiGP… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)lacon uno specialesui social: le parole del finlandese il giorno successivo al ritiro dal Gp di Abu Dhabi L’avventura diinnon si è conclusa come tutti avevano sperato e sognato: una vittoria o anche un podio avrebbero regalato al pilota finlandese ed al suo team un finale davvero speciale, ma purtroppo, ieri “The” non è riuscito a portare a termine il suo Gp di Abu Dhabi, costretto al ritiro al settimo giro della corsa per un problema elettrico alla sua monoo.photo4/LapresseUn finale dunque amaro che non cancella però gli splendidi momenti trascorsi in rosso. Rimossa la delusione per il ritiro di ieri e conclusi i festeggiamenti per il terzoo mondiale,ha deciso di pubblicare sui social unspeciale per ringraziare la: “Grazie mille! Grazie a ...