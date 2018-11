F1 | UFFICIALE | Alexander Albon sarà il nuovo pilota della Toro Rosso nel Mondiale 2019

oasport

(Di lunedì 26 novembre 2018) E’ arrivata l’ufficialità: il britannico-thailandesecorrerà l’anno prossimo neldi Formula Uno con la. Spetterà dunque al 22enne nativo di Londra affiancare il russo Daniil Kvyat nel campionato, andando a sostituire il neozelandese Brendon Hartley.è uno dei piloti più in vistanuova generazione: terzo nel campionato di Formula Due quest’anno e secondo nella GP3 nel 2016. Ha iniziato dai kart vincendo vari campionati ed ha fatto parte del programma Red Bull.“E’ una sensazione incredibile sapere di essere in Formula 1 il prossimo anno. Durante la mia carriera ho avuto degli alti e dei bassi. Sono andato via dalla Red Bull nel 2012 e da allora ho capito che il mio cammino verso la Formula 1 sarebbe stato molto più difficile. Ho lavorato duramente e ho cercato di impressionare ogni volta che salivo ...