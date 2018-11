F1 – Marko e Horner | la decisione è da Red bulli | vietati i test di Abu Dhabi con la

sportfair

(Di lunedì 26 novembre 2018) Il pilota australiano non potrà esordire al volante della Renault in occasione dei prossimidi AbuLa Red Bull fa sul serio, Daniel Ricciardo non avrà il permesso di guidare la Renault in occasione dei prossimidi Abu. Halmute Chrisnon vogliono sentire ragioni, per questo motivo al volante della monoposto francese salirà Artem Markelov, pilota russo capace di vincere tre gare in F2 in questa stagione.photo4/LapresseUn colpo davvero duro per Ricciardo, che avrebbe desiderato cominciare a prendere confidenza con la nuova macchina, che potrà però guidare ormai solo nel 2019. Si chiude dunque malissimo la storia del driver di Perth con la Red Bull, che gioca le sue carte per rinviare il più possibile il primo impatto dell’australiano con la Renault. Una scelta che invece fa felice Markelov, già salito a bordo della RS18 quest’anno ...