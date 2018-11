F1 - Ferrari | Vettel analizza la stagione | ' Non ho problemi ad ammettere i miei errori'

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo la gara : 'Hamilton ha meritato - io ci riproverò'. Kimi : 'Grato alla Ferrari' : Avrei voluto chiudere meglio, ma questo fa parte del nostro sport a volte. Abbiamo il bel ricordo del titolo piloti vinto e dei 2 Mondiali Costruttori, questo rimarrà per sempre. Ho sempre avuto un ...

Abu Dhabi - trionfa Hamilton. Ferrari - Vettel è 2°. Podio Verstappen : Il Mondiale 2018 va in archivio nel segno di Lewis Hamilton. Tanto per cambiare. L'inglese campione del mondo ha vinto anche l'ultima gara della stagione, che non aveva più niente da dire per quanto riguarda i verdetti sportivi, solo confermare che Mercedes, Ferrari e Red Bull sono le vetture di ...

GP Abu Dhabi - pauroso incidente di Hulkenberg - vince Hamilton davanti alla Ferrari di Vettel : Il quattro volte campione del mondo tedesco non vince infatti più dal Gran Premio del Belgio che si è disputato sulla pista di Spa il 25 agosto. La seconda parte del Campionato molto deludente ha ...

F1 - Ecclestone fa chiarezza : “Vettel non si è sentito amato in Ferrari - per questo ha perso il Mondiale” : L’ex boss del circus ha parlato dell’attuale momento della Formula 1, soffermandosi anche su Vettel e sulla situazione in casa Ferrari Non poteva certamente mancare alla decima edizione del Gp di Abu Dhabi, una gara voluta a tutti costi per alimentari il businness negli Emirati. Bernie Ecclestone continua a vivere il mondo della Formula 1, mantenendo contatti e tenendosi aggiornato su ogni variazione relativa a quel circus che ...

F1 – Il rivale Leclerc e il titolo sfumato della Ferrari - Verstappen sincero : “se ci fosse stato Hamilton al posto di Vettel…” : Max Verstappen si confessa in una lunga intervista: il pilota della Red Bull tra passato, presente e futuro Alcuni lo definiscono come il campione del mondo del futuro, altri vedono in lui solo un pilota giovane capace di mettere a segno più incidenti che successi. Stiamo parlando Max Verstappen, che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato della sua carriera in erba, della stagione 2018 e delle ...

F1 GP Abu Dhabi - Vettel : "Ferrari - abbiamo margine per la pole" : C'è da lavorare, ma c'è margine per migliorare. Sebastian Vettel archivia così la prima giornata di prove libere ad Abu Dhabi, dove la Ferrari non ha chiuso lontana da Mercedes e Red Bull, ma pur ...

F1 - Sebastian Vettel : “Non abbiamo perso il Mondiale per colpa mia. La Ferrari non era la macchina migliore” : Sebastian Vettel si appresta a vivere l’ultimo weekend del Mondiale 2019, ad Abu Dhabi si consumerà l’appuntamento conclusivo di una stagione in cui il pilota della Ferrari sembrava poter dare l’assalto al titolo iridato ma poi dopo Monza c’è stato poco da fare e la Mercedes ha preso il largo. Il tedesco ha commesso diversi errori ma è sicuro di una cosa: “Ho sbagliato tanto, troppo: è giusto dirlo. Non mi dovevo ...

F1 – Le parole di Vettel ad Abu Dhabi fanno discutere : la Ferrari fa chiarezza - il punto di vista del team : La Ferrari fa chiarezza sull’intervista rilasciata ieri da Sebastian Vettel al Gp di Abu Dhabi che sta facendo tanto discutere E’ terminata nel segno delle Red Bull la prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi. Nel paddock di Yas Marina però l’argomento della giornata sembra essere un’intervista rilasciata ieri da Sebastian Vettel al Corriere della Sera, che sta facendo discutere molto. photo4/Lapresse Si ...

#Vettel continua a scaricare le sue colpe. #Ferrari salvalo tu - Top Speed : Ma con una Ferrari dominante non ci sarebbe bisogno di un Vettel per vincere il campionato A in quattro volte campione del mondo si chiede quel qualcosa in più. Qualcosa che lui non ha saputo dare. ...

F1 - Vettel non si nasconde : “ho fatto delle cazzate - ma anche senza la Ferrari non avrebbe vinto” : Il pilota della Ferrari ha parlato della sua stagione appena trascorsa, sottolineando come il team non avrebbe vinto anche senza i suoi errori Una stagione non proprio da ricordare, nonostante le vittorie ottenuta nel corso del 2018. Entrambi i titoli sono sfumati, colpa anche di alcuni errori commessi da Vettel che hanno indirizzato le corone iridate verso Hamilton e la Mercedes. photo4/Lapresse Interrogato sull’annata appena ...

F1 - cena d’addio in casa Ferrari per salutare Raikkonen : il siparietto tra Kimi e Vettel è tutto da ridere : Nel corso della cena organizzata per salutare Raikkonen, i due piloti si sono resi protagonisti di una siparietto divertente Kimi Raikkonen mancherà e non poco sia alla Ferrari che a Sebastian Vettel, che non ha mai nascosto la sua predilezione per Kimi come compagno di squadra. Il team di Maranello ha deciso di sostituirlo però con Charles Leclerc, ringiovanendo la line-up e promuovendo un pilota riuscito a sorprendere già al suo primo ...

Ferrari promette un Vettel più forte nel 2019 : Avendo già lavorato con Hamilton e il sette volte campione del mondo Michael Schumacher in Mercedes, Clear afferma che non è giusto confrontare i metodi di ciascun pilota perché spesso viene ...

F1 - gara anonima per Vettel in Brasile : svelato il problema occorso alla sua Ferrari : Il sensore incriminato pare abbia condizionato negativamente il differenziale, obbligando Vettel ad una gara anonima Un sesto posto anonimo, dovuto ad un problema occorso alla sua Ferrari fin dal giro di formazione. Una giornata da dimenticare per Vettel quella trascorsa ieri in Brasile, nel corso della quale il tedesco ha dovuto rincorrere dal via fino al traguardo, chiudendo con quasi mezzo minuto di distanza da Lewis Hamilton, riuscito ...