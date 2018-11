Ex dipendente dichiara | ' Lavoravo in nero nell' impresa Di Maio'

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Ieri sera a Le Iene, un operaio edile di Pomigliano d’Arco, hato di essere stato undell’edile di Antonio Di. Fino a quì niente di strano, se non fosse per il fatto che l'uomo ha rivelato di aver lavorato ine di aver visto accadere cose molto gravi all'interno dell'azienda. L'operaio ha confessato di aver subito un infortunio sul lavoro e di averlo segnalato al padre del vicepremier Di. Quest'ultimo gli avrebbe consigliato di non dire che si era fatto male all'interno del suo cantiere, ma di riferire che aveva avuto 'un'incidente' all'interno della propria abitazione....