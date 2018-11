eSports | l’arena degli sport competitivi e il profilo medio dei player

oasport

(Di lunedì 26 novembre 2018) Il capitoloall’ordine del giorno in importanti convegni e tavole rotonde nazionali e internazionali: la scorsa settimana a Milano sono stati illustrati i risultati di un’approfondita analisi condotta da Format Research in collaborazione con l’Associazione Italiana(A.I.eSp.), con particolare riferimento a giochi elettronicie videogaming. Grazie all’indagine si può ben comprendere ildeie relativi scenari di gioco. I giocatori hanno in prevalenza fino a 24 anni, sono di sesso maschile e utilizzano la consolle e il cellulare per giocare.Giochi di azione e avventura (65%) eivi sono quelli che richiamano maggiormente l’attenzione deidi riferimento. Tra questi un giocatore su cinque sostiene di essere stato quotidianamente davanti allo schermo; uno su tre gioca addirittura più di una volta al giorno. La durata media ...